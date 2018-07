Tunisie: Les cartes en règle

On en cite plus particulièrement Walid Karoui, Nour Ezzamen Zamouri et surtout Serge Aca, de nationalité ivoirienne qui vient d'ailleurs d'être plébiscité comme meilleur joueur de la rencontre des demi-finales qui avait opposé le CSS à la prestigieuse équipe égyptienne, El Ismaïly.

Un sang neuf parmi l'ensemble qui lui a donné plus d'ardeur et de motivation au cours de cette rencontre qu'il avait d'ailleurs remportée au forceps, aux dépens de l'équipe des «Daraouiches» égyptiens.

L'entraîneur des «Noir et Blanc» n'aura donc pas de difficultés pour composer un onze compétitif, capable de relever tous les défis et de jouer pour la victoire d'autant qu'il récupérera à l'occasion deux de ses éléments qui avaient «sauté» la dernière rencontre des demi-finales pour des raisons de santé, en l'occurrence Alaâ Marzoughui et Jassem Hamdouni.

L'éventualité de faire appel à l'international Yacine Meriah est aussi évoquée dans les rangs des responsables sfaxiens après la reprise des entraînements de ce dernier avec l'équipe, au cours des derniers jours, tout en faisant preuve de beaucoup de motivation.

Meriah est, certes, sollicité par de nombreux clubs étrangers actuellement. Mais leurs offres n'ont pas accédé à un niveau susceptible d'anticiper son départ vers d'autres cieux.

Des valeurs plausibles

Mais ce qui est sûr, c'est que la formation que présentera l'entraîneur Krol pour cette échéance ne manquera pas d'atouts, avec notamment Hamza Methlouthi et Ashraf Zouaghi sur les deux flancs défensifs, capables d'apporter aussi le plus escompté au travail d'approche sur les couloirs.

Avec eux, Kingsley Sokary, Serge Aca et Walid Karoui au milieu du terrain et une attaque à deux têtes, composée de Alaâ Marzoughui et Firas Chaouat.

Pour le poste de gardien de but, c'est l'imbroglio, avec la présence de trois éléments à la valeur sûre, mais manquant d'expérience. Qui sera retenu parmi eux pour l'échéance d'aujourd'hui? Rien n'est encore clair.

Arbitrage égyptien

La rencontre dont le coup d'envoi est prévu à 17h00 (H.T.) sera dirigée par l'arbitre international égyptien, Jihad Jericha.