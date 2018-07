Ile Maurice: Prison de Melrose - L'assassin fait des siennes

Ricardo Perrine a été reconnu coupable sous une charge d' «assault against agent of civil authority», en vertu de l'article 159 du Code pénal. Selon l'acte d'accusation, il avait giflé un officier de la prison avant de le pousser.

La prison ne semble pas l'avoir assagi. Ricardo Perrine, qui purge actuellement une peine à la prison de Melrose dans le cadre du meurtre de Marie-Ange Milazar, une prostituée enceinte de huit mois qui avait été torturée et assassinée sous un pont à Port-Louis, a cette fois-ci comparu devant la justice pour avoir agressé un officier de l'Eastern High Security Prison, le 7 janvier 2017. Et le couperet est tombé en cour de Moka le lundi 23 juillet.

