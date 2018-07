Tunisie: Du symphonique pour débrider les esprits

Sur un autre plan, la soirée de samedi dernier à El Jem ne fait que confirmer l'attachement de ce festival de musique symphonique à des orchestres de grande envergure internationale. Pour l'orchestre du bal de l'opéra de Vienne qui, depuis 1998, s'est présenté à plusieurs reprises dans la prestigieuse enceinte romaine cela constitue également une sorte de tradition.

La soirée de samedi dernier a vu donc se reproduire cet orchestre sous la direction de Uwe Theimer, l'un des grands virtuoses de la musique classique viennoise, avec la participation des solistes Isabel Seebacher (soprano) et Quentin Desgeorges (ténor) avec la participation de la chorale Tunisia 88 sous la direction de Nour El Houda.

Voici donc l'affiche qui a offert au public présent ce soir-là un répertoire symphonique de haute voltige. Notons que cet orchestre est spécialisé dans la musique viennoise, accompagne chaque année ce bal le plus prestigieux de Vienne et effectue régulièrement des tournées qui l'ont conduit dans plus de 30 pays de tous les continents.

Uwe Theimer, chef d'orchestre, étudiait la composition musicale auprès d' Alfred Uhl et la direction orchestrale auprès de Hans Swarowsky. Au Festival de Salzbourg, il a été assistant musical de Karl Böhm, Lorin Maazel et James Levine. Pendant plus de 20 ans, il était directeur des études et chef d'orchestre à l'Opéra populaire de Vienne.

«Une très belle soirée agrémentée d'un concert époustouflant qui a permis, à des femmes et des hommes, toutes générations confondues, de savourer un moment de musique resplendissant et de s'envoler vers d'autres horizons», a déclaré M. Kamel Neji, président de la Fondation arts et culture by UIB.

La culture dans ses multiples composantes et expressions grandit l'homme et la musique symphonique fait, sans conteste, partie de la matrice de la vie.

Le moment était magique. Bravo à toutes et à tous ceux qui nous ont procuré ce moment de bonheur! Une ambiance chaleureuse, un accueil touchant et un public ébloui par un genre de musique au succès planétaire.

Une soirée qui marque l'entame d'un cycle de spectacles étincelants, mondialisés, métissés et inédits, et ce, à un moment charnière où la Tunisie cherche à rompre avec toute forme d'austérité culturelle, à remodeler son image et à promouvoir de nouveaux concepts et biens culturels communs.

Le Festival d'El Jem contribue désormais à nourrir l'identité de la Tunisie culturelle, une Tunisie ouverte sur son univers et au contact des différents standards musicaux qui appartiennent au patrimoine de l'humanité.

Cette vision claire et assumée du festival, dépourvue de surcroît de toute forme de repli sur soi, séduit et redonne espoir à notre pays en proie au doute et à des réflexes culturels régressifs.

La programmation 2018 du Festival d'El Jem est un conte d'été. Elle reflète le renouveau -- en cours -- que vit le festival. La convention de mécénat conclue avec la Fondation arts et culture by UIB cherche à conférer au festival la capacité à nourrir son ambition et à assurer son rayonnement et son développement.

Ce partenariat s'inscrit, aussi, dans le cadre d'un projet constant, assumé et cohérent de transformation en profondeur du festival visant à donner à la musique symphonique plus de place dans la société.