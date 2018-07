Ile Maurice: Patrimoine financier - Ciel, ENL et IBL possèdent plus de Rs 150 Mds de biens

L'exercice financier 2018-19 vient de débuter. L'occasion de faire le point sur les biens que possèdent les grandes compagnies privées du pays.

Et les poids lourds en termes de patrimoine sont Ciel, ENL et IBL. Au total, elles cumulent des biens totalisant près de Rs 176 milliards.

Le business sector compte 31 compagnies, dont les actifs respectifs ont franchi le cap de Rs 5 milliards. Ce chiffre est en hausse car elles n'étaient que 27 firmes l'an passé. Outre le chiffre d'affaires et les bénéfices, les actifs déterminent la solidité financière d'une entreprise.

Actuellement, Ciel pèse le plus lourd en termes d'avoirs. Classé troisième dans le pays par rapport aux chiffres d'affaires et 10e pour ce qui est de la profitabilité, le groupe surclasse ses compétiteurs en termes de biens, avec un patrimoine s'élevant à Rs 63 milliards. Un chiffre en nette

hausse comparé à l'année précédente, où il avait atteint Rs 57,3 milliards. Présent dans le textile, les services financiers, l'hôtellerie, l'immobilier, l'agro-industrie et la santé, Ciel opère à Maurice, en Afrique et en Asie.

Important réservoir d'actifs

Le deuxième plus grand groupe mauricien en termes d'actifs est ENL Ltd, qui affiche des biens évalués à Rs 60 milliards. Classé cinquième compagnie du pays par rapport aux chiffres d'affaires et 11e en termes de bénéfices, le groupe dirigé par la famille Espitalier-Noël a lui aussi une présence dans plusieurs secteurs de l'économie, gérant plus de 120 marques, une centaine de filiales et employant 7 300 personnes.

IBL se hisse en troisième position avec des actifs de Rs 52,9 milliards, contre Rs 51,1 milliards l'an passé. Première compagnie du pays avec un chiffre d'affaires culminant Rs 33,8 milliards, ses avoirs comprennent, entre autres, des biens immobiliers, usines et équipements évalués à quelque Rs 23,6 milliards et des actifs courants de Rs 14,4 milliards.

Outre ces trois poids lourds, un certain nombre d'entreprises possèdent un important réservoir d'actifs. Parmi elles, on peut citer Swan, leader sur le marché de l'assurance, qui affiche un patrimoine de Rs 45,7 milliards, suivi de Mauritius Civil Service Mutual Aid Association, dont les avoirs atteignent Rs 41,5 milliards, ou encore New Mauritius Hotels, premier groupe hôtelier sur le territoire mauricien. Les biens de ce dernier s'élèvent à Rs 35,8 milliards.

Les actifs, un atout

Les actifs représentent tout ce que possède une entreprise, c'est-à-dire son patrimoine. Ce sont des ressources qu'elle peut utiliser à court ou à long termes. Les actifs peuvent générer davantage de richesses et de liquidités pour les actionnaires sur le long terme, par exemple des terres et biens immobiliers.

Si l'entreprise se retrouve avec des dettes élevées et est confrontée à des difficultés financières, elle peut procéder à la vente de certains de ses actifs pour y pallier.

À cet égard, le patrimoine d'une compagnie représente un gage de solvabilité. Les actifs incluent les véhicules, terres, infrastructures, le mobilier, l'inventaire, les créances, le matériel informatique, les actions et investissements.

Ils peuvent se catégoriser en deux principales catégories : les actifs courants (current assets), qui peuvent être convertis en cash rapidement et les actifs à long terme (fixed assets).