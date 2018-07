Tunisie: L'humain et la nature avant tout

Le CinéMadart propose actuellement deux films pour sa programmation estivale. Il s'agit de «Les derniers jours d'une ville» de l'Egyptien Tamer El Said déjà programmé il y a une semaine et, depuis le 16 juillet, le film français «La villa» de Robert Guédiguian.

Il s'agit du vingtième film (sorti en 2017) de Guédiguian qui a réuni à l'écran ses acteurs fétiches : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier et Robinson Stevenin. Un film à la narration fluide, émouvant de sincérité, d'humanisme et d'une simplicité élégante.

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l'hiver, Angèle, Joseph et Armand se rassemblent autour de leur père vieillissant.

C'est le moment pour eux de mesurer ce qu'ils ont conservé de l'idéal qu'il leur a transmis, du monde de fraternité qu'il avait bâti dans ce lieu magique, autour d'un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné, continue de s'occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions, dévoile le synopsis.

Encore une histoire de nostalgie, pense-t-on en lisant ces lignes, mais on découvre vite qu'il n'y a pas que cela! On rêve d'hier certes mais on se réconcilie avec le présent.

Les deux frères Armand (Gérard Meylan), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) et la sœur Angèle (Ariane Ascaride) se retrouvent auprès de leur père (Fred Ulysse) qui après une attaque se retrouve aphasique et paralysé, dans le restaurant ouvrier-villa qu'il avait construit de ses mains (avec l'aide de ses voisins).

Le premier tient ce modeste restaurant du port mais pense à le fermer car le village se vide. Joseph est un cadre qui a été licencié et la petite sœur est comédienne et habite Paris, elle revient à contrecœur dans cette région chargée, pour elle, de funestes souvenirs.

Bien entendu, de bouleversants souvenirs remontent à la surface, des histoires de famille, des blessures et autres moments de joie. On parle du temps perdu, des amours cachées, de l'idéal manqué mais fort heureusement le réalisateur ne se contente pas de cela.

De fortuites rencontres font leur apparition et l'on s'intéresse à d'autres vécus. Généreux et solidaires on s'ouvre vers l'autre, vers le présent pour se soucier de la nature qu'il faut préserver, pour parler de l'argent qui déshumanise, du choc des générations à travers la bouleversante histoire du couple de voisins et leur fils médecin et du drame de l'immigration avec la découverte d'enfants réfugiés.

Autant de questions secouent tout ce beau monde liées au restaurant familial, à celui ou celle qui va s'occuper du vieux papa, au devenir de ces enfants réfugiés.

Pas de réponses précises, la fin est ouverte et on se laisse bercer, malgré la mélancolie régnante, par les flux d'espoir apportés par les écumes, par la générosité de la mer, des gens, la solidarité et l'amour qui les unissent. Une manière d'apporter de la lumière dans ce monde de plus en plus sombre.