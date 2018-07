Tunisie: Les plus beaux airs de l'opéra

A Tunis, 92 associations ont signé mardi 24 juillet un pacte pour l'égalité et les libertés… Plus »

La soirée inaugurale fut douce et légère, rehaussée par le cadre magique et la beauté inégalable de Dougga.

La soirée était soutenue et magnifiquement servie par la participation du baryton Heithem Lahdhiri, la soprano Yosra Abid, la soprano Hela Channoufi et le ténor Hatem Nasri, mais aussi par l'élégant passage des auteurs compositeurs Mahmoud Turki et Jasser Jeradi qui, de leur énergie et de leur souffle, ont donné un envol particulier à la soirée.

Après une pré-ouverture fortement animée la veille, au centre-ville de Téboursouk, place à une ouverture qu'on voulait prestigieuse avec l'Orchestre et chœur du conservatoire El Manar sous la direction du maestro Fadi Ben Othmane. Une formation académique prestigieuse qui compte 60 musiciens, des choristes et des solistes tunisiens.

La question financière n'a pas empêché le comité du festival de concevoir une programmation qui varie entre le mainstream et l'alternatif. Mais cela a freiné les ambitions d'un collectif qui voit grand et rêve de redorer le blason d'un prestigieux festival laissé pour compte durant plusieurs années.

