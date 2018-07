Algérie: Oran - Projet de deux nouveaux centres de thalassothérapie

Concernant l'actuelle saison estivale, le ministre a qualifié celle-ci de "franc succès", étayant ses déclarations par "l'affluence nombreuse que connaissent les hôtels et autres complexes es touristiques dans le pays", une affluence encouragée par les "prix promotionnels pratiqués dans le cadre de conventions signés par le ministère et les responsables de ces infrastructures et qui ont même atteint 50%, ce qui constitue une première", s'est-il réjoui.

Dans ce contexte, il a rappelé qu'il existe 3 instituts de formation relevant du ministère du tourisme, une école supérieure et une autre qui ouvrira ses portes prochainement à Oran, en plus des instituts qui assurent la formation dans diverses spécialités liées au secteur du tourisme.

Le ministre a insisté sur le volet formation des ressources humaines dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie afin d'assurer des prestations de service de qualité et selon les normes internationales.

Le centre de thalassothérapie du complexe des Andalous a été réalisé en l'espace de deux années. Il dispense à ses clients des soins humides et à sec, grâce à des bains hydro-massant, des gyms piscine ou aquagym, des douches sous affusion, des douches à jet etc.

"Ce genre d'équipements va permettre aux infrastructures hôtelières qui les abritent de rester actives tout au long de l'année et non seulement durant la saison estivale, car le besoin se fait sentir dans la société à de telles infrastructures pour prodiguer des soins spéciaux", a déclaré M. Benmessaoud à la presse en marge de l'inauguration du centre de thalassothérapie d'Oran.

