Algérie: Parachèvement "fin 2019" des travaux de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma

Jijel — Le ministre des Travaux Publics et du Transport, Abdelghani Zaâlane, a fixé à "fin 2019" pour le parachèvement des travaux de réalisation de la pénétrante Djendjen-El Eulma de l'autoroute Est-ouest.

Dans une rencontre de presse animée sur le chantier de réalisation d'un tunnel à Texenna dans le cadre de ce même projet, le ministre a indiqué que cette pénétrante qui fait partie de 13 voies similaires à travers le pays s'étend sur 110 km et traverse les trois wilayas de Jijel, Mila et Sétif par El Eulma.

De grands efforts sont actuellement déployés pour réceptionner le projet dans le délai, a ajouté le ministre qui a estimé que cette voie est "la plus difficile des pénétrantes" à cause du relief accidenté exigeant d'énormes sommes et des efforts intenses pour réaliser surtout des ouvrages d'art et libérer le tracé.

Il a également assuré que toutes les entraves ont été levées et le problème des redevances des entreprises de réalisation a été réglé en application, a-t-il affirmé, des instructions du président de la République Abdelaziz Bouteflika ordonnant l'accélération de la régularisation des redevances des entreprises de réalisation à travers le pays permettant ainsi la dynamisation du chantier de cette pénétrante.

Dans la commune de Kaous, sur le point kilométrique 15 de cette pénétrante, le ministre a préconisé l'intensification des efforts en saisissant l'opportunité de conditions favorables de l'été pour accélérer la cadence des travaux.

Sur site, le ministre a convenu avec le groupement d'entreprises en charge de la réalisation de livrer le tronçon de 13 km vers le port de Djendjen "fin 2018" et a insisté sur l'accélération des travaux des autres parties de la pénétrante dont 45 km se trouvent sur le territoire de la wilaya de Jijel.

Signalant l'impact positif de cette route sur le plan socioéconomique pour les centaines de mechtas situées le long de son tracé, M. Zaâlane a également mis l'accent sur l'importance du port "structurant" de Jijel qui constitue une zone de transit et dispose de deux pôles sidérurgique et agroalimentaire générateurs de riches et emplois.

Retenu dans le cadre de la vision prospective du président de la République Abdelaziz Bouteflika, ce projet, a ajouté M. Zaâlane, ouvre "un avenir prometteur" pour cette wilaya pour laquelle il représente "un important acquis" notamment en cette période de difficultés financières qui exigent d'en hâter les travaux.

Le ministre a rappelé les diverses opérations de proximité portant sur la réhabilitation des chemins communaux et de wilaya ayant mobilisé au cours des dernières années 64 milliards DA en vue de désenclaver les zones rurales et en fixer la population par l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le ministre a considéré que la réhabilitation de 18 km de la RN-27 en direction de la wilaya de Mila représente "une priorité" dans le programme du secteur des travaux publics et a assuré que les autres tronçons seront pris en charge dès la disponibilité des ressources financières nécessaires.

Le ministre a inspecte, au terme de visite de travail de deux jours à Jijel, le chantier de réalisation d'un échangeur sur la RN-77 à hauteur du bassin versant du barrage de Tabelout.