Tunisie: On devra attendre !

Une réunion comme ça ne pourra, en aucun cas, clore ce dossier compliqué. Il faut remonter au passé pour comprendre pourquoi le dossier Salah Mejri est si épineux.

Le joueur a cartonné en 2011 en contribuant énormément au titre africain. Depuis, il a progressé pour jouer en Europe et après un Afrobasket 2013 raté (tension entre lui et Adel Tlatli), Mejri, passe au Real Madrid et réussit. Il porte les espoirs d'une deuxième consécration en 2015, mais ça se passe très mal avec une blessure et une polémique qui naît et qui dure des mois.

Dallas s'en est pris à la Ftbb pour avoir «caché» une blessure de Mejri, et depuis, il n'a pas regagné la sélection. Entre-temps, une déclaration télévisée, «où il dit que la sélection ne peut gagner l'Afrobasket sans Salah Mejri», monte contre lui les joueurs de la sélection.

La victoire en 2017 à Radès a creusé le fossé entre lui et le reste du groupe des joueurs cadres. Aujourd'hui, est-il le bienvenu parmi la sélection, lui la star de la NBA et absent depuis trois ans ? Mario Palma, qui croit en son groupe, a-t-il fait marche arrière ?

Est-il prêt à faire contre la volonté du groupe des joueurs qui n'apprécient pas son retour ? En tout cas, son retour n'est pas encore certain.

On attendra début septembre pour voir si Salah Mejri, grand pivot doté d'énormes qualités, va tourner la page du différend avec la sélection. Ce dossier est devenu si ennuyeux et lassant pour tout le monde. Ali Benzarti et Mario Palma ont intérêt cette fois, avec Salah Mejri, à tenir leurs engagements.