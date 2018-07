Tunisie: Une nouvelle ère commence

A Tunis, 92 associations ont signé mardi 24 juillet un pacte pour l'égalité et les libertés… Plus »

Lors de ce même point de presse, les deux nouveaux maillots du club ont été présentés aux médias, l'habituel maillot cerclé rouge et blanc et un second de couleur bleue.

On cite aussi l'arrivée de joueurs locaux. Il s'agit de Sabri Laâmari (ex-JSK), Ayoub Mcharek et Aymen Jaballah (ex-ESZarzis). Sans compter Ayoub Tlili (ex-EGSGafsa), un latéral droit qui devrait remplacer Hamza Agrebi.

