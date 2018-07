Afrique du Nord: JAJ-2018 - "Bonnes" conditions d'hébergement et d'organisation

Il s'agit de l'aviron, dont les compétitions ont été clôturées et où l'Algérie a récolté deux médailles d'or et une en bronze, du canoë Kayak au barrage de Boukerdane et du tir sportif au champ de tir de Chenoua.

Quant à la réorganisation des instances centrales, il indiqué qu'elle répondait à "une nouvelle vision fondées sur des bases scientifiques dans l'objectif de développer et de moderniser le sport algérien, qui a besoin de toutes les compétences à même de le hisser à un plus haut niveau".

S'agissant de la participation algérienne à ces jeux, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué les performances des athlètes algériens, qui ont réalisé jusqu'à lundi, une moisson de 23 médailles dépassant ainsi toutes les prévisions, ajoutant que "cette manifestation est une occasion de rappeler l'importance d'investir dans la jeunesse et la formation".

Le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, qui a accompagné le ministre, avait déjà répondu aux propos du membre de la délégation tunisienne, qui avait critiqué les conditions d'hébergement", déclarant que "ce dernier était à sa première participation dans ce type de manifestations sportives, puisque le lieu d'hébergement des participants aux jeux africains est un village olympique et non un hôtel 5 étoiles".

Le ministre a indiqué à l'APS, en marge de sa visite au centre d'hébergement des athlètes participants à ces jeux, "que les propos de ce membre de la délégation tunisienne n'exprimait pas la position officielle des Comités olympiques tunisien et africain, seuls habilités à évaluer les conditions d'hébergement et le niveau d'organisation".

