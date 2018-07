Algérie: Le défunt Colonel Bencherif inhumé à Djelfa

Nommé, après l'indépendance, à la tête du corps de la Gendarmerie nationale qu'il eut le mérite de créer et de structurer, feu Bencherif était également membre du Conseil de la Révolution. Dans les années 70, il a été nommé ministre de l'Environnement, de la bonification des terres et de l'hydraulique.

Le défunt qui avait marqué de son empreinte l'histoire de l'Algérie, faisait partie des officiers qui avaient réussi à franchir les lignes Challe et Morice, mises en place par l'occupant français aux frontières est et ouest pour empêcher tout approvisionnement de la Révolution.

"Le défunt Ahmed Bencherif représentait toute une génération dévouée à sa patrie, une génération qui a su faire preuve de courage et de bravoure dans les champs de bataille et d'une grande détermination pour l'édification d'une société vivant à la faveur de la paix et de la sérénité", a écrit le chef de l'Etat.

Djelfa — Le défunt moudjahid, le Colonel Ahmed Bencherif a été inhumé mardi après la prière d'El Asr au cimetière de sa famille à Z'mila près d'Aïn Maabed (wilaya de Djelfa), en présence de chouyoukh de Zaouia, d'officiers de la Gendarmerie nationale et d'une foule nombreuse des proches et amis du défunt.

