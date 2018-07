Afrique: Jeux africains - Le Maroc organisera la 12e édition

C'est Pierre de Coubertin, le père des Jeux olympiques qui en a eu l'idée, bien avant 1960, mais la concrétisation n'a eu lieu qu'en 1965 après l'indépendance d'un grand nombre de pays africains. Les anglophones, qui avaient aussi leurs « Jeux du Commonwealth », prenaient part aux Jeux africains.

La Tunisie a pris part à ces premiers Jeux africains (« La Presse » y était présente). Le sport tunisien y a remporté une médaille d'or grâce au tennisman Mustapha Belkhodja, cinq en argent et six en bronze.

Mais sont apparus sur la scène les boxeurs Tahar Belhassan et Lakhdhar Ben Ahmed, les frères Achour et Bahri en natation, le futur géant de l'Afrique Hamadi Hachicha en judo et bien d'autres noms qui vinrent par la suite animer le sport tunisien.

Le handball tunisien s'était classé troisième, alors que les volleyeurs avaient remporté la médaille d'argent.

A cette époque, la République Arabe Unie (l'Egypte) dominait presque tout avec les pays des hauts plateaux (en athlétisme notamment).

Depuis, les Jeux africains sont organisés tous les quatre ans sous l'égide de l'UA et en coordination avec les Comités olympiques nationaux en Afrique et l'Union des confédérations sportives africaines (Ucsa). Ils réunissent plus de 5.000 sportifs professionnels et amateurs appelés pour leur majorité à disputer les Jeux olympiques.

C'est donc un retour au Maghreb, par l'entremise du Maroc qui est, il est vrai, à la recherche d'événements d'envergure pour démontrer qu'il est capable d'organiser un Mondial de football.

Le Maroc possède de nos jours des infrastructures modernes aux standards internationaux, il lorgnait vers ces Jeux à la condition qu'ils soient qualificatifs pour les JO.

C'est ce qu'a laissé paraître Rachid Talbi El Alami, ministre des Sports marocain : « Le Maroc pourrait organiser les Jeux africains si on les transformait en jeux qualificatifs aux JO, pour ramener les grands athlètes africains et leur donner ainsi une dimension ou un caractère international. Je veux que ces Jeux évoluent ».

Sans pays hôte après l'annonce du retrait de la Guinée équatoriale, les Jeux africains n'ont pas perdu au change avec la prise en charge du Maroc qui, ne l'oublions pas, est un des membres actifs de l'Acnoa. Ces Jeux auront lieu en principe en octobre 2019.

Il faudrait s'y préparer. S'y préparer non pas avec des vœux pieux, mais par la mise en place d'un comité de préparation qui disposera de moyens conséquents et non pas de subsides. A bon entendeur, salut.