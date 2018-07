Cote d'Ivoire: Abidjan - Le FMI forme sur le journalisme économique et financier

L'immeuble SCIAM sur les bords de la lagune Ebrié abrite depuis hier les travaux du séminaire de formation à l'attention des journalistes de l'espace UEMOA. Initié par le Bureau du Représentant résident du Fonds Monétaire International (FMI) à Abidjan, en partenariat avec la Fondation Reuters, ce séminaire de deux jours porte sur le thème : « Formation en journalisme économique et financier ».

L'ouverture des travaux était présidée par le ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné, en présence de son Directeur de Cabinet, Adama Coulibaly, du Représentant résident du Fonds Monétaire International, M. Jose GIJON ; des formateurs de la Fondation Reuters, M. Mathieu ROBBINS et Mme Sarah WACHTER ; de Mme Lucie Mboto Fouda, Senior Communication Officer and COMAFR Team Leader IMF Press Office Communication Department IMF à Washington DC.

Cette rencontre a pour objectif de mieux familiariser les professionnels des médias avec les institutions que sont la BCEAO, le FMI et l'UEMOA à travers leurs principales missions ainsi que leurs interrelations.

Il s'agira d'aborder les thématiques telles que le journalisme économique, les notions essentielles, notamment le cycle économique, les indicateurs, le rôle de la Banque Centrale dans la politique monétaire et son impact sur l'économie, le rôle du FMI dans l'économie mondiale, le financement de l'Etat et la restructuration de la dette, etc., sans oublier la déontologie, le cadre juridique et les risques légaux liés au métier de journaliste économique.

Cette formation permettra, entre autres, de répondre aux préoccupations majeures que se posent les journalistes dans le traitement des sujets d'actualité à caractère économique, financier et monétaire.

S'exprimant à ce sujet, le ministre Adama Koné pense que le journaliste africain devra travailler à une meilleure information de nos populations. À l'heure où nos pays sont parfois envahis par une floraison d'informations quelques fois douteuses.

Auparavant, le Représentant résident du Fonds Monétaire International, M. Jose GIJON, a souligné l'importance de cette session de formation visant à renforcer les capacités des journalistes. Il informe que 28% du budget du FMI son consacrés au renforcement des capacités.