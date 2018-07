Angola: Tout est prêt pour le 10e sommet des BRICS, assure la ministre sud-africaine des Affaires étrangères

A cette occasion, les ministres ont appelé le bloc à s'unir pour lutter contre une nouvelle vague de protectionnisme et promouvoir un multilatéralisme basé sur des règles et s'appuyant sur les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le droit international.

Ce sommet se déroulera de mercredi à vendredi au palais des congrès de Sandton à Johannesburg sur le thème "Les BRICS en Afrique : collaboration pour une croissance inclusive et une prospérité partagée dans la 4e révolution industrielle". Les cinq pays membres (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) tenteront à cette occasion de trouver des réponses aux défis mondiaux.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.