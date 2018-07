Cameroun: L'ONU profondément préoccupée par les rapports de graves violations des droits de l'homme

C'est le fruit d'une convention ratifiée le 23 juillet dernier entre l'institution et des partenaires… Plus »

Les rapports font état d'enlèvements, d'assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, de destructions d'écoles par des éléments armés. Les rapports révèlent aussi que les forces gouvernementales seraient responsable de tueries, d'usage excessif de la force, d'incendie de maisons, de détentions arbitraires et de torture.

« Compte tenu de la gravité des informations faisant état de violences contre les Camerounais dans l'ouest du pays, nous avons demandé à pouvoir vérifier les allégations de violations et d'abus commis à la fois contre les forces de sécurité et contre les éléments armés », a déclaré le Haut-Commissaire. « Nous allons maintenant devoir explorer d'autres options, y compris le suivi à distance ».

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a exprimé mercredi sa profonde inquiétude suite aux informations persistantes faisant état de violations des droits de l'homme et abus commis dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ainsi que dans l'extrême nord.

