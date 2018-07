La décision du ministre des Sports, Matar Bâ de fermer à partir du 29 juillet prochain, le stade Léopold Sédar Senghor pour regénerer le gazon ajoutée à celle de Demba Diop et d'Iba Mar Diop pourraient ne pas affecter le bon déroulement des activités vacances ou Navétanes dont le démarrage est prévu ce 1er août.

Pour cause, en plus de l'utilisation des autres infrastructures notamment les stades Alassane Djigo et Amadou Barry, l'organisation départementale de coordination des activités de vacance (ODCAV) a fait des propositions au ministre des Sports allant dans le sens de l'utilisation du stade Demba Diop avec la seule tribune couverte ou encore Iba Mar Diop pour une durée de six jours. Selon Abdoulaye Cissé, secrétaire permanant, c'est la seule alternative pour circonscrire les activités dans les délais prescrits.

La fermeture du stade Demba Diop et du stade Iba Mar Diop ajoutée à la décision du ministre des Sports de fermer à partir le 29 juillet prochain le stade Léopold Sédar Senghor, contraignent l'Odcav à trouver une alternative pour le déroulement de ses activités qui démarrent le 1er août prochain.

6 JOURS POUR EVACUER TOUS LES DERBIES A LEOPOLD SENGHOR

En plus des insfrasstructures déjà fermées, la structure compte encore évacuer ses quelques rencontres au stade Léopold Senghor. C'est du moins la proposition qui a déposé sur la table du ministère des Sports. «Pour le stade Léopold Senghor, on a un paquet de 24 matches à proposer à raison de 4 matches par jour. ça nous fait 6 jours avant même que le stade ne soit fermé.

On n'a besoin que de 6 jours pour y évacuer tous les derbies de Dakar. Nous avons envoyé aux autorités des propositions pour l'utilisation des infrastructures à Dakar. Nous leur avons dit qu'on peut utiliser le stade Iba Mar Diop pour y jouer 6 jours sur 7 à raison de trois matches par jour.

On nous disait que la contrainte pour le stade Iba Mar Diop était l'absence d'éclairages. Or, on peut y jouer les derniers matches avec 20 minutes en nocturne parce que la lumière existe comme en témoignent les matches de rugby», relève-t-il.

DEMBA DIOP PEUT-ETRE OUVERT...

L'Odcav n'exclut pas l'utilisation du stade Demba Diop qui, en son temps, centralisait l'essentiel des matchs de Navétanes. Sa fermeture au lendemain du drame survenu lors de la Coupe de la Ligue, avait poussé les équipes de Dakar et des zones à se déplacer et à jouer leurs matchs et leurs finales hors de Dakar notamment à Pikine et à Guédiawaye.

«Le stade Demba Diop peut être ouvert. Là aussi, nous avons dit aux autorités qu'on peut utiliser la tribune couverte, les deux virages et isoler carrément la tribune découverte comme c'est elle qui pose problème.

Cette stratégie existe en Europe et dans le monde. C'est une tribune qu'on va réfectionner mais, les deux virages et la tribune couverte nous suffissent amplement», explique le responsable de l'Odcav qui précise que l'Odcav a fait pari de jouer la finale 2017 dans le département de Dakar le 1er août 2018.

«Le Navétane va démarrer le 1er août au stade Léopold Sédar Senghor, pendant 6 jours si on nous l'accorde car, nous avons fait des propositions hier (lundi, Ndlr) aussi bien au ministre qu'au préfet de Dakar.

Pour les solutions, ils ne nous ont pas donné de délais mais nous espérons qu'une réponse positive sera trouvée pour l'utilisation de ces infrastructures», a soutenu Abdoulaye Cissé avant d'ajouter : «Comme mesures sécuritaires, nous avons également convenu d'alerter les commissariats avant pendant et après les matches parce que les derbies ça se gère avant pendant et après les matches et comme nous sommes organisateurs, nous gérons tous ses aspects là par des mesures d'accompagnement que nous avons proposé aux autorités», ajoute-t-il.

Pour l'Odcav, les solutions préconisées sont la meilleure alternative pour éviter que le Navétane tire encore en longueur. Comme ce fut le cas lors de la saison dernière.

«Malheureusement, si on n'a pas d'infrastructures à Dakar, la saison risque d'être très longue parce que, une équipe peut rester 45 jours pour jouer son deuxième match. C'est énorme», avance le secrétaire permanant de l'Odcav.