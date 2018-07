Burkina Faso: Leadership en qualité - Yacouba Guigma fait briller le Burkina Faso à Paris

Cette convention internationale fait partie du programme de reconnaissance de la qualité et du leadership de Business initiative directions (BID), conçu pour diffuser les principes fondamentaux de la culture de la qualité. Le prix international star for leadership in quality est donc un élément clé de cette convention internationale.

C'est un outil de marketing important élaboré pour reconnaitre le prestige d'organisations, d'entreprises et de personnes exceptionnelles, venant du monde entier.

Le prix ISLQ reconnait et fait la promotion des entreprises, des organisations et des institutions qui comprennent le dévouement, l'amélioration continue, l'innovation et la quête constante de la productivité qui conduisent à l'excellence.

L'Agence Sounogo international, spécialisée dans l'assistance-conseil pour l'immigration légale aux USA et l'investissement au Burkina, avec ce laurier, confirme ainsi sa réputation de service de qualité. Notamment dans la satisfaction de ses clients.

Parmi les entreprises et les organisations récompensées par BID, on peut citer Turner construction, l'entreprise derrière la construction du plus haut bâtiment du monde, KEPCO de la Corée, une des plus grandes compagnies électriques d'Asie, la Kuwait national petroleum company et l'Indian oil company, deux compagnies pétrolières publiques multimillionnaires etc. plus qu'une distinction individuelle à l'endroit de Yacouba Guigma, cette récompense vient honorer le Burkina Faso.