Gabon: Eglise Evangélique - Séance de prière à la prison de Tchibanga

Pour sa part, le commandant Denis Ngona Ngona, le responsable de la prison, a dit être heureux de recevoir la délégation chrétienne. Pour lui, les prisonniers ne doivent pas être mis en marge de la société à l'issue de leur incarcération : « ils ont péché et reconnu leurs erreurs. Quand on tombe, le plus important est de pouvoir se relever... » a-t-il dit, remerciant le pasteur d'avoir pensé à venir prier pour leurs frères.

En retraite spirituelle dans la province de la Nyanga, une délégation de l'Eglise Evangélique du Gabon s'est rendue à la prison centrale de Tchibanga. Des prières ont été dites pour les détenus, visiblement heureux de recevoir ces hommes et femmes d'église : « nous tenons des retraites spirituelles chaque année. On se retrouve pour communier, pour rencontrer le seigneur, pour intercéder en faveur de l'église, des fidèles, de la Nation. Chaque année, nous allons d'une localité à une autre », a expliqué le président de la communauté religieuse.

