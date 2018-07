Madagascar: Guy Rivo Randrianarisoa - Le ministre multiplie ses descentes sur le terrain

Homme de terrain. C'est le constat qui s'impose en suivant les actions que Guy Rivo Randrianarisoa mène depuis sa nomination au sein du gouvernement de Ntsay Christian.

Le nouveau ministre de l'Industrie et du développement du secteur privé privilégie les contacts directs avec les acteurs du développement en multipliant ses descentes sur terrain pour constater de visu les réalités.

A l'issue de ces descentes, il a averti les opérateurs économiques étrangers qui exploitent les sociétés d'Etat par des contrats de concession ou d'affermage, mais qui ne respectent pas leurs obligations financières.

A Nosy-Be, le ministre Guy Rivo Randrianarisoa a promis de résoudre le plus tôt possible les problèmes qui constituent un blocage au redressement de la société SIRAMA. Et tout dernièrement à Mahajanga, il a annoncé la possibilité de construction d'une sucrerie dans la commune d'Ambalakida (Mahajanga II) où la culture de cannes à sucre est très développée.

Equipe jeune. Quelque part, la fermeté et l'audace du nouveau ministre de l'Industrie et du développement du secteur privé dérange. A Anosy, Guy Rivo Randrianarisoa procède au rajeunissement de l'équipe dirigeante de son département. Des jeunes chefs de service sont nommés directeurs.

Ce rajeunissement cadre avec la recherche de dynamisme nécessaire au développement de l'Industrie et du secteur privé malgache. Et cette recherche de dynamisme passe par la nécessité de conformité aux normes et aux réglementations en vigueur. Bref, Guy Rivo Randrianarisoa est en train d'adopter un style de gouvernance qui vise à introduire des innovations dans la gestion de son ministère.

A rappeler que le nouveau patron de l'Industrie fait partie des quatre ministres qui représentent le TIM de Marc Ravalomanana au sein du gouvernement de Ntsay Christian.