Madagascar: Talatamaty - Circoncision et dépistage de diabète avec le Lions Club Ambohibao Laka

Notons par ailleurs que M. Guy Rivo Randrianarisoa, Ministre de l'Industrie et du Secteur privé et son épouse Mme Ihaly Rakotonirina.

Le Lions Club Ambohibao Laka a ainsi organisé cette opération de circoncision communautaire pour alléger la charge parentale des familles et garantir une opération médicale sûre pour les concernés. Des jouets et des friandises ont été aussi remis aux garçons nouvellement circoncis et des médicaments aseptisants aux parents pour assurer le traitement postopératoire de leurs petits.

Enfance et santé. La circoncision se pratique traditionnellement en hiver. Avec le temps, les méthodes médicales et modernes ont supplanté la méthode traditionnelle. Toutefois, cette deuxième option n'est pas à la portée de toutes les bourses, notamment les familles vulnérables.

