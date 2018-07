Algérie: La HIISE adopte son futur plan d'action en matière de communication

Par ailleurs, l'Instance a mis en avant son attachement à "rester à l'écoute des formations politiques, en vue d'adopter une plateforme commune pour la surveillance des élections et parvenir, partant, à des élections rassurantes en termes de probité et transparence, étant un engagement constitutionnel de l'Instance et une exigence politique authentique".

Dans ce cadre, il a été procédé à "l'examen et la programmation des dossiers de la formation en rapport avec les mécanismes de surveillance des élections, de la promotion de la communication de l'Instance à l'adresse des médias, ainsi que de son ouverture sur les acteurs de la société civile en matière de sensibilisation et de prise de conscience sur la nécessité de contribuer à la vulgarisation de la culture électorale parmi les citoyens".

ALGER - La commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillances des élections (HIISE) a adopté son "futur plan d'action", notamment en matière de formation et de communication à l'adresse des médias et de la société civile, a indiqué, mercredi, un communiqué de cette instance.

