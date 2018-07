Algérie: JAJ-2018 (6e j) - La natation, l'escrime et le Kung fu Wushu à l'affiche

Alger — Les disciplines de natation, de l'escrime et de Kung fu Wushu se sont distinguées lors de la septième journée des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), marquée par une récolte supplémentaire de 22 médailles (9 or, 9 argent et 4 bronze).

Ainsi, les athlètes algériens de Kung fu Wushu (Sanda et Taolou) ont contribué de fort belle manière au total des médailles, à l'occasion de la deuxième et dernière journée des épreuves, en remportant neuf médailles (4 or, 4 argent et 1 bronze).

En Sanda, les Algériens ont décroché six médailles (2 or, 3 argent et 1 bronze), grâce à Birem Mohamed Lamine (-56kg) et Beldi Atmane Aymen (-65 kg), médaillés d'or de l'épreuve. Meziane Mohamed El Amine (-48kg), Hamrit Fathi (-60 kg) et Beldi Othmane Hadjer Dounia (-56 kg) ont pris la médaille d'argent. L'unique médaille de bronze a été l'œuvre de Amrouche Abdelhadi.

Dans les épreuves du Taolou, les participants algériens ont clôturé la journée avec trois médailles au compteur ( 2 or et 1 argent).

En escrime, cette septième journée des JAJ-2018 d'Alger a consacré les sélections féminines de fleuret et de l'épée qui ont décroché deux médailles d'or, alors que leurs homologues masculines (sabre) se sont contentées de la médaille de bronze.

Le total des médailles algériennes s'élève à 17 (5 or, 3 argent et 9 bronze), à l'issue de la troisième journée.

La natation algérienne a confirmé une nouvelle fois sa bonne santé en ajoutant cinq nouvelles médailles (2 or et 3 argent), mardi lors de la troisième journée des épreuves. Les deux médailles d'or ont été l'œuvre de Moncef Balamane (200 m brasse) et Ardjoune Abdellah (50 m dos).

Les trois médailles d'argent ont été décrochées par Ryad Bouhamidi (50 m dos), Abdennour Mejahri (200 m brasse) et le relais 4x100 m 4 nages. Le total des médailles s'élève à 12 (5 or, 4 argent et 3 bronze), en attendant les épreuves de la dernière journée, mercredi.

La sélection algérienne de tir sportif (garçons et filles) a contribué également au tableau des médailles, en remportant quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze) aux épreuves de carabine et pistolet à air comprimé.

La médaille d'or a été l'œuvre de Hamdani Insaf aux épreuves de carabine (10m), alors que les deux médailles d'argent ont été décrochées par Maameri Abdelwahid au pistolet à air comprimé (10m) et Adoul Koçeila au carabine (10m). Benguzim Inès a décroché la médaille de bronze au pistolet à air comprimé (10m).

En tennis de table, la paire algérienne s'est adjugée la médaille de bronze de l'épreuve de double mixte par équipes, en battant son homologue, composée de l'Ile Maurice et de Cameroun sur le score de 2 à 1.

De leur côté, les sélections algériennes (garçons et filles) de beach-volley se sont contentées de la 4e place du tournoi après leurs défaites face, respectivement, à la Gambie (2-0) et l'Egypte (2-0), mardi lors des matchs de classement joués sur les terrains des Sablettes (Alger).

Même chose pour la sélection masculine de volley-ball qui a été battue par son homologue tunisienne sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 28-26, 25-14), en match de classement pour la médaille de bronze.

La première journée des épreuves d'athlétisme a été marquée par l'absence des Algériens sur les podiums des cinq finales disputées au stade Bateau-cassé de Bordj El-Kiffan.

Seules satisfactions algériennes de cette journée d'ouverture des épreuves de l'athlétisme, les qualifications en finales de Nouara Lamzaoui (800m) et Mohamed Guettouche (100m).

Mercredi, la 8e journée des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet) sera marquée par le début des épreuves de boxe, d'équitation et de luttes associées, alors que plusieurs finales seront au programme notamment en athlétisme.