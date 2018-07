Cote d'Ivoire: Adama Koné, ministre ivorien de l'economie - «Nos médias n'ont pas le droit de décevoir»

Le ministre de l'Economie et des Finances de la Côte d'Ivoire, Adama Koné, a invité les hommes de l'information économique et financière à rendre les articles plus digestes pour les lecteurs et auditeurs en communiquant en des termes simples et compréhensibles. Il présidait hier, mardi 24 juillet, à Abidjan, l'ouverture d'un séminaire de deux jours à l'attention des journalistes économiques de l'Uemoa.

«Au regard des enjeux et des défis actuels, nos médias n'ont pas le droit de décevoir. Nous devons avoir une presse à la hauteur de nos ambitions qui obéit aux normes et standards de qualité, de performance et d'efficacité».Ces propos prononcés hier, mardi 24 juillet, à Abidjan (Côte d'Ivoire), sont de Adama Koné ministre de l'Economie et des finances à l'ouverture d'un séminaire de formation en journalisme économique et financier sur initiative du Fonds monétaire international (Fmi).

Ledit séminaire qui a réuni près d'une vingtaine de reporters venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo a pour objectif de mieux familiariser les hommes des médias avec les institutions que sont la Banque centrale des Etat de l'Afrique de l'ouest (Bceao), le Fonds monétaire international (Fmi) et l'Union économique monétaire ouest africain (Uemoa) à travers leurs principales missions ainsi que leurs interrelations d'une part avec les systèmes d'information et plus particulièrement, l'information économique et financière qui «a progressé, à l'échelle mondiale, dans un contexte où les frontières ne sont que virtuelles, avec le développement de la technologie».

Durant ces deux jours, seront soulevées des questions relatives au journalisme économique, au cycle économique, aux indicateurs, au rôle de la Banque centrale dans la politique monétaire et son impact sur l'économie, au rôle du Fmi dans l'économie mondiale, au financement de l'Etat et la restructuration de la dette, à la déontologie, au cadre juridique et aux risques légaux liés au métier de journaliste économique entre autres thématiques.

Convaincu de la valeur de l'information économique et financière dans le dynamisme macroéconomique des Etats, le patron de la première économie de l'Uemoa dira: «A l'heure où nos pays sont parfois envahis par une floraison d'informations quelques fois douteuses, il est nécessaire que le journaliste africain travaille à une meilleure information de nos populations».

Singulièrement, les questions économiques, et surtout celles liées à nos richesses et qui «sont au cœur des préoccupations de nos populations qui méritent d'en savoir plus».

D'où, dira-t-il:«Le renforcement des capacités des professionnels des médias, qui constituent le trait d'union entre nos institutions et les populations, s'avère donc crucial pour qu'ils puissent poser un regard neuf sur la recherche, l'exploitation, la gestion et la redistribution de nos ressources, et aussi sur les questions économiques en général».

Enfin, il relèvera la nécessité du journaliste d'allier savoir-faire et connaissances précises pour faire un bon traitement des sujets d'actualité à caractère économique, financier et monétaire.

Jese Gijon, représentant résident du Fmi en Côte d'Ivoire après avoir magnifié l'initiative a laissé entendre que «28% du budget de son institution est alloué à la communication dont la composante formation des journalistes».