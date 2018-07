Cote d'Ivoire: Sport Vacance - Une école de football ouvre ses portes aux jeunes passionnés

Me Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo, demande à la Cour de «se prononcer en faveur d'un non-lieu »… Plus »

La semaine sportive est découpée en séances techniques et tactiques dans le but de progresser en termes d'adresse, de concentration, de prise d'initiative, d'élaborations de stratégies individuelles et collectives...

La conception du programme de stage est assurée par le technicien Français Jacky Canosi (ex-formateur RC Strasbourg). En début de semaine, les jeunes sont répartis par classe d'âges et selon leurs niveaux afin d'offrir le meilleur développement de leurs capacités et de suivre une progression cohérente.

C'est un concept unique en Côte d'Ivoire par le fait que durant la semaine de stage, les jeunes évoluent à l'internat et profitent d'une pléiade d'activités sportives et ludiques.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.