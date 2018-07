Sénégal: Kaffrine - Le FONGIP dégage plus d'une centaine de millions pour les femmes et les jeunes

Et pour y arriver, des partenariats ont été signés avec les responsables de «Bennoo Bokk Yaakaar» (Bby), dans un intérêt commun de faire adhérer une forte population électorale au camp de la majorité et faire réélire le président Macky Sall dès le 1er tour de la présidentielle de février prochain.

En cette période de l'année où la soudure s'installe de plus en plus dans le monde rural, ces actions de relance de l'activité économique en campagne, selon les élus et la délégation du Fongip, obéissent à la volonté du président de la République de rester toujours au chevet des populations durant les moments de souffrance.

Là, il a alloué aux femmes de la localité une enveloppe de 60 millions de francs Cfa et doté chacune des quatre (4) Asc demi-finalistes, de 2 millions de francs Cfa, dans le but d'appuyer le programme «Une Asc, un projet».

En marge d'une tournée effectuée dans les localités de Ndioum Ngainte et Ndiognick, dans la région de Kaffrine, Doudou Kâ, l'Administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), a signé un accord de financement de 38 millions de francs Cfa avec les groupements de femmes de Ndioum Ngainte, dont 8 millions de francs Cfa pour les quatre (4) Associations sportives et culturelles (Asc) demi-finalistes de la coupe du Championnat national populaire (Cnp).

