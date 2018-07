Nigeria: La CEA aborde la question de la création d'emplois

Par conséquent, le défi de la gestion économique consiste à faire en sorte que la croissance économique se traduise par des emplois stables et rémunérateurs qui résultent en une expansion continue de la consommation, de l'épargne et de l'investissement globaux du pays.

«Il est maintenant bien établi que la croissance économique doit être inclusive, si elle doit améliorer le bien-être humain et assurer une stabilité sociale et politique croissante», dit la note conceptuelle du dialogue.

Le Nigéria avait besoin de ce dialogue après une croissance non créatrice d'emplois durant la période 2000-2015. Cette croissance était due à la vigueur des prix mondiaux des produits de base, en particulier l'essor des exportations de pétrole. Le gouvernement nigérian avoue reconnaître que cette forte croissance continue d'être accompagnée de plusieurs défis, le plus critique étant le chômage.

«À cet égard, la CEA attache une grande importance au renforcement de ses relations et de son partenariat avec le Nigéria et le soutien qu'elle apporte à ce dialogue politique national n'est qu'une manifestation de son intérêt».

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) continuera de soutenir les États membres dans leur quête d'un développement durable qui favorise une prospérité inclusive, des opportunités économiques et un meilleur bien-être social, déclare Sylvain Boko, Conseiller régional principal en planification et statistiques, dans la Division du renforcement des capacités, à la CEA.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.