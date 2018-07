Sénégal: BFEM à Diourbel - Le retard dans l'acheminement des convocations et les cas de doublons

Le département de Diourbel enregistre, cette année, en termes d'inscrits, 3339 candidats dont 1743 garçons et 1816 filles. Et on n'a pas noté beaucoup de cas d'absences. Parfois, dans certains centres, il y a zéro absent », a-t-il précisé.

S'agissant des enseignants n'ayant pas été convoqués et qui relèvent des lycées, Amadou Sy soutient: «ces enseignants ne peuvent être convoqués par les inspecteurs départementaux de l'éducation et de la formation. C'est l'inspecteur d'académie qui les convoque, à travers le décret 12-76. L'IEF n'est pas compétente à convoquer les professeurs des lycées.

Selon Mamadou Ka, élève à l'école ex-CEMT,«les épreuves de français sont un peu faciles. Ce n'est pas du tout dur. Le premier sujet traite du métier en fonction du genre, la fonction du métier entre homme et femme et le deuxième a trait à l'œuvre de Mariama Ba: "Une si longue lettre"».

Les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) se déroulent normalement au niveau de la région de Diourbel. Les candidats qui sont au nombre de plus 10238 jugent abordables les sujets de dissertations. Toutefois, des retards dans l'acheminement des convocations et des doublons au niveau du centre d'examen Groupe Scolaire Khadimou Rassoul ont été notés.

