Cote d'Ivoire: Elections régionales et municipales - La Cei fixe les conditions d'éligibilité

Le candidat devra en outre, fournir une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant, un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisis, deux photographies noir et blanc de chaque candidat dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm.

Il faut également fournir un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif ; un certificat de nationalité, un casier judiciaire, un certificat de résidence, un reçu de cautionnement de 10 000 Fcfa par conseiller délivré par le trésor public et une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne.

