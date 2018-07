Sénégal: Course à la présidence de la république - Quand la primature semble devenir une passerelle !

S'agissant de l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall, à l'image d'Abdou Diouf, il a succédé à son ex-mentor, Me Abdoulaye Wade, aux fonctions de président de la République mais à l'issue du second tour de la présidentielle de 2012.

Parmi ces personnalités, il y a entre autres Abdou Diouf, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Macky Sall et éventuellement Abdoul Mbaye. Mais, il faut préciser que sur cette liste, seules deux personnalités sont parvenues, pour le moment, à jouir de ce double privilège d'ancien Premier ministre devenu président de la République. Il s'agit notamment des présidents Abdou Diouf et Macky Sall.

Aujourd'hui, douze ans après, celui qui était présenté comme un technocrate pur et dur veut lui-même réitérer le coup de 2007 en remplaçant encore une fois de plus, Macky Sall à son poste au Palais de la République.

En effet, c'est au même Cheikh Hadjibou Soumaré que l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, avait fait appel alors qu'il était ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget pour succéder à Macky Sall à la Primature, le 19 juin 2007.

Le dernier en date est l'ex-Premier ministre de Me Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui en déclarant sa candidature pour l'élection présidentielle du 24 février prochain rejoint la liste des personnalités à se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel, après leur passage à la Primature.

Le passage à la Primature est-il en train de devenir dans le champ politique sénégalais une voie obligée pour briguer, avec des chances réelles, le fauteuil présidentiel ? En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que les anciens chefs de gouvernement s'engagent de plus en plus dans l'arène politique pour essayer de «déloger» le titulaire au poste et chef de l'Etat en exercice.

