Sénégal: Annulation du PV d'enquête préliminaire sur la base de la décision de la cour de justice de la CEDEAO

Le parquet général est pour l'exécution de la décision de la Cour de justice de la Cedeao, notamment le respect de l'article 55 du Code de procédure pénale qui vise le procès-verbal (Pv) d'enquête préliminaire. Toutefois, Lansana Diaby refuse au maire de Dakar, Khalifa Sall, lesdites dispositions en convoquant l'autorité de la chose jugée, tout en laissant le choix au juge Demba Kandji d'apprécier ledit article pour les autres détenus. Cela, sans pour autant que cela n'entraine l'annulation de tous les actes de la procédure.

Le député-maire de Dakar, Khalifa Sall, ne peut pas se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao, pour demander l'annulation du procès-verbal (pv) d'enquête préliminaire.

C'est la position du procureur général, Lansana Diaby, qui s'est opposé hier, mardi 24 juillet, à l'invocation de la jurisprudence de la Cedeao, concernant le respect de l'article 55 du Code de procédure pénale qui exige la présence de l'avocat, dès les premières heures de l'interpellation des prévenus. Pour asseoir son argumentaire, il a rappelé que pour le cas de Khalifa Sall, il y a l'autorité de la chose jugée.

Dans la mesure où, à son avis, le député-maire avait brandi l'argument de l'article 55 du Code de procédure pénale, ainsi que le Règlement 5 de l'Uemoa, mais avait été débouté par la Chambre d'accusation sur l'annulation du Pv d'enquête préliminaire, sur le réquisitoire introductif du parquet et aussi sur le Pv de première comparution.

Pis, poursuit-il, devant la Cour suprême, le même revers a été concédé par la défense. Donc, il pense qu'il a déjà la jurisprudence locale qui ne permet pas à Khalifa Sall de bénéficier de l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao.

Pour ce qui est des 5 autres codétenus de Khalifa Sall, le représentant du ministère public dit laisser le loisir au juge Demba Kandji d'apprécier la décision de la Cour de justice de la Cedeao. Pour cause, les demandes de ces derniers n'auraient pas été revêtues de l'autorité de la chose jugée, car n'ayant pas fait l'objet d'appel.

Toutefois, il n'a pas manqué de préciser que s'il doit y avoir nullité, conformément à l'article 558 du Code pénal, que ladite nullité ne s'étende pas à tous les actes de la procédure, mais uniquement sur la pièce frappée par l'article 55 du Code de procédure pénale, à savoir le Pv d'enquête préliminaire.

Revenant sur la constitution de partie civile de la municipalité de Dakar, Lansana Diaby semble ne pas s'y opposer. Pour lui, s'il est vrai que la municipalité a procédé à la relecture de sa demande, et que le document est transmis au préfet de Dakar qui l'avait requis, il n'y a aucun problème pour que la ville de Dakar décide de se constituer partie civile dans cette affaire.

D'ailleurs, il pense qu'il est préférable de s'en tenir à la décision du juge Kandji qui avait décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat au fond du dossier. Car, estimant qu'il faut connaitre du fond du dossier pour savoir si l'Etat peut se prévaloir d'un préjudice subi par le délit.

LA DEFENSE «PREND AU MOT» LE PROCUREUR GENERAL

La défense de Khalifa Sall et codétenus a eu droit à des répliques. Tous les avocats qui ont pris la parole sont revenus, en se basant sur des arguments de droit, sur la nécessité d'annuler le Pv d'enquête préliminaire, conformément à l'article 55 du Code de procédure pénale et du Règlement 5 de l'Uemoa.

Ce qui entrainerait, selon eux, la nullité non pas seulement du Pv d'enquête, mais de tous les actes de la procédure. Par conséquent, l'arrêt de la procédure toute entière.

Ils rejettent ainsi l'argument de l'autorité de la chose jugée que veulent appliquer les avocats de la partie civile de l'Etat au cas de Khalifa Sall. Ils sont d'avis que la Chambre d'accusation est une juridiction d'instruction de second degré et que ses décisions n'ont d'autorité que sur les décisions du juge d'instruction et non sur le juge d'appel.

Prenant au rebond les propos du procureur général, Me François Sarr s'est réjoui qu'il clarifie de plus en plus sa position sur l'arrêt de la Cedeao. Pour lui, le procureur Lansana Diaby avait indiqué, lors de son premier réquisitoire, qu'il fallait respecter ladite décision de la Cour communautaire qui s'impose aux juridictions nationales.

Mieux, poursuit-il, il fait savoir que le procureur a accepté aujourd'hui que ladite décision peut être prise comme une jurisprudence au niveau local. Toutefois, estimant que les décisions de la Cour de justice de la Cedeao ont force exécutoire, il pense qu'il était impossible d'opposer à la défense l'autorité de la chose jugée.

Encore que, selon lui, au regard de la motivation de la décision de la Chambre correctionnelle, qui avait estimé qu'elle n'avait pas à cette date, en mai 2017, les preuves que les droits de Khalifa Sall avaient été violés lors de son audition préliminaire, il trouve qu'il y a maintenant un élément nouveau. Il s'agit de la preuve de la violation de l'article 55 constatée par la Cour de la Cedeao.

Me Sarr reste ferme que le juge doit vérifier la régularité de la procédure et tenir compte de l'arrêt de la Cedeao pour annuler l'ensemble de la procédure. «La seule solution, c'est de reprendre ce dossier à zéro», en déduit-il. L'audience se poursuit ce jour, mercredi 25 juillet, à partir de 11h.

ME OUSSEYNOU GAYE POUR LE RESPECT DES PRODUCTIONS LOCALES

C'est un coup de gueule particulier que l'avocat commis par la municipalité de Dakar, Me Ousseynou Gaye, a fait hier, mardi 24 juillet, lors de l'audience du procès en appel de l'affaire de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar. La robe-noire de la partie civile de la mairie s'est offusquée que les avocats de le partie civile de l'Etat convoquent tout le temps la jurisprudence française lors du procès.

Pour lui, «on ne peut pas aller trouver une jurisprudence d'un juge de Provence en France alors qu'il y en a à proximité». Il trouve ainsi anormal que la production intellectuelle locale soit mise de côté au profit d'une autre étrangère.

Donc, il est pour la production de jurisprudences locales, en premier lieu, avant de corroborer avec celles étrangères. «C'est manquer de respect aux juridictions internes qui font de la production interne», déplore-t-il.

Revenant, par ailleurs, sur la volonté de l'autre partie civile de l'Etat de bouter hors du procès la municipalité, Me Ousseynou Gaye admet que le préfet avait demandé une seconde lecture de la demande de constitution.

Même s'il trouve que la municipalité avait le droit de refuser, ce qui n'invaliderait pas la constitution de M. Sow pour le compte de la municipalité, il a informé qu'en phase d'appel, la municipalité a procédé à la relecture de ladite demande.

Il reste ainsi persuadé qu'il est impossible au préfet de Dakar de demander une troisième lecture de la demande. Pour autant, Me Gaye a réfuté l'argument qui leur est opposé par leurs adversaires qui demandent leur régularisation.

Pour lui, chacun peut se constituer partie civile à tout moment de la procédure, tant que le parquet ne fait pas son réquisitoire. Il a toutefois demandé, pour le respect du parallélisme des formes, de se conformer à la décision prise par le juge Demba Kandji, notamment de joindre toutes les exceptions liées à l'irrecevabilité de constitution de partie civile au fond du dossier.