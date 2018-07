Cote d'Ivoire: Festival des grillades d'Abidjan 2018 - Un menu... "Magic" et coloré

Le plus grand jamboree gastronomique de la sous-région aura lieu en septembre, avec en attraction, les leaders du zouglou et un florilège d'activités.

Le «la» de la 11e édition du Festival des grillades d'Abidjan (Fga), a été donné, le 19 juillet, au cours d'un déjeuner de lancement au restaurant Saakan d'Abidjan-Plateau.

Déjeuner au cours duquel, Florence Koné, directrice générale de l'agence Advantage et commissaire générale du Festival, a annoncé la tenue du plus grand rendez-vous gastronomique d'Afrique de l'ouest, pour les 15 et 16 septembre prochain au Palais de la culture de Treichville, occupant, cette année, toute l'enceinte du Palais, et pas uniquement son antre de l'Espace Oiseau-livre. Une ergonomie qui en dit long quant au nouveau format du Festival et de l'affluence-record envisagée.

Au menu artistique du Festival, le nec plus ultra des brochettes musicales ivoiriennes : le groupe Magic System ! La formation, as et porte-flambeau du zouglou, auréolée d'un succès international renforcé par l'édiction de son tube «Magic in the air» comme hymne du dernier mondial par ces Bleus de France, tout-nouveaux Champions du monde de football en Russie, avec plus de 200 millions de vue sur YouTube et entendus par 5 milliards de téléspectateurs, sera l'attraction de l'ouverture du Festival.

Florence Koné, la promotrice de l'événement, explique le choix de Magic System pour cette édition: «La côte d'Ivoire étant le pays à l'honneur à cette 11e édition, nous avons jugé bon d'avoir parmi nous le groupe Magic System.

Il faut qu'on fasse la promotion de nos artistes. Magic System est le groupe artistique qui vend le mieux la Côte d'Ivoire. Notre choix n'est pas fortuit, les Magiciens portent très haut le drapeau Ivoirien. On veut en faire des prophètes chez eux, ils le méritent».

Une posture qu'acquiesce le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Somet, partenaire de l'opération, qui entend soutenir, plus qu'à l'accoutumée, le Fga qui s'est imposée comme une date-clé de l'agenda touristique ivoirien.

Florence Koné, par ailleurs, a fait savoir qu'en prélude aux deux jours de festivités du Fga 11, en avant-première, aura lieu le 13 septembre à l'espace Latrille Event, la grande «Soirée Green Night», une soirée privée VIP-barbecue, avec plus de 350 invités triés sur le volet.

Au cours des deux jours du festival proprement dit au Palais de la culture, elle souligne qu'il y aura 2 des concerts géants avec les artistes les plus cotés de la déferlante du coupé-décalé et leurs homologues de l'indéracinable mouvance zouglou. Mais aussi des artistes tradi-modernes ivoiriens.

Outre le côté show et les dégustations en toute modération pour tous les goûts, en toute sécurité, le Fga 11 affiche des journées professionnelles pour fins gourmets, gourmands et tout l'écosystème de l'alimentation.

Bien plus, à l'instar des années précédentes, ce sera également l'opportunité de poser des actions caritatives, avec cette année, l'Epp Anono (village communal de Cocody) qui bénéficiera d'un vaste élan de solidarité à travers des dons et l'installation d'une bibliothèque scolaire.