Sénégal: Production d'energie verte - La valorisation de la balle de riz et le typha, une alternative

L'Institut Mondial pour la Croissance Verte (Gggi en anglais) en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, a organisé hier, mardi 24 juillet et ce jusqu'au 25 juillet un Forum national des investisseurs sur la valorisation énergétique de la Balle de riz et du Typha.

D'après cet institut, la balle de riz combinée au typha permet d'atteindre une efficacité énergétique en fonction du choix des équipements qui peuvent aider à réaliser des économies d'énergie mais aussi à rationaliser l'utilisation de l'électricité.

Pour pallier l'insuffisance énergétique et baisser la consommation d'électricité, la balle de riz et le typha constituent un moyen alternatif. A cet effet, l'institut mondial pour la croissance verte, en partenariat avec le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural a initié un forum national des investisseurs sur la valorisation énergétique de la balle de riz et du typha qui s'est ouvert hier, mardi 24 juillet à Dakar.

«Ce projet permettra de considérer les balles de riz non plus comme un sous produit mais comme un résidu agricole à valoriser pour l'énergie. L'autre biomasse utilisée, c'est le typha qui est qualifié de mauvaise herbe envahissante des canaux d'irrigation. Donc, un facteur limitant de la production», a fait savoir Dr Dogo Seck, secrétaire général du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural.

Mieux, selon lui, en valorisant le typha et la balle de riz pour produire de l'énergie et faire des constructions non seulement, on fera de l'agriculture un secteur qui nourrit celui qui la pratique mais aussi un secteur qui enrichit celui qui la pratique par la vente de ses produits.

Mouhamadou Tounkara, représentant régional de l'institut mondial pour la croissance verte trouve que ce sont des ressources qui vont produire de l'énergie pour diminuer la fracture énergétique au niveau des producteurs et également qui vont permettre de faire des matériaux de construction.

«L'idée, c'est d'amener les développeurs de technologie en les mettant en relation avec les producteurs de riz. Le Sénégal à l'instar de beaucoup de pays de la sous-région a pris des engagements internationaux par rapport aux changements climatiques. Et l'un d'entre eux concerne la gestion des biomasses notamment dans le volet énergie», explique-t-il.

A travers cette initiative, poursuit-il, des solutions pourront être apportées par rapport au volet gestion de déchets agricoles qui constituent des ressources. Parce que selon lui, «elles auront un nouveau cycle de vie qui pourra permettre soit de faire de l'énergie, soit de faire des matériaux de construction».

Par ailleurs, M Tounkara a relevé certaines difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet. Il s'agit des options technologiques et l'accès à la finance. «Nos spécialistes en investissements verts vont pouvoir apporter de leur expertise pour pouvoir accélérer l'accès à la finance climat qui n'est qu'une opportunité parmi tant d'autres», soutient-il.