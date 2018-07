Me Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo, demande à la Cour de «se prononcer en faveur d'un non-lieu »… Plus »

La quarantaine de participants venues des différentes Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) des pays de l'Uemoa ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue et au contenu de la formation et formulé le vœu de voir cette initiative de la BRVM se poursuivre.

Les objectifs visés par la Brvm en organisant cet atelier sur les bonnes pratiques de la négociation de titres et l'utilisation du logiciel de trading de la Brvm, sont de revisiter les bases du métier des négociateurs, de renforcer leurs capacités et d'ouvrir des pistes de réflexion sur des sujets d'intérêt commun pour le développement du marché.

A l'initiative de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Brvm), un atelier de formation des Responsables des Marchés de Capitaux et des Négociateurs des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'Uemoa, s'est tenu à Abidjan du 23 au 24 juillet 2018.

