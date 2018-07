Sénégal: BFEM 2018 à Dakar - Bon demarrage dans l'ensemble

Les candidats du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), ont entamé les épreuves écrites hier, mardi 24 juillet 2018, dans tout le territoire national sénégalais et à l'étranger.

Comme pour le Baccalauréat, le téléphone portable est strictement interdit. Un tour dans les centres des collèges d'enseignement moyen (CEM) Sacré-Cœur et Blaise Diagne a permis de constater que tout se déroule sans couac.

Les épreuves écrites duBrevet de fin d'études moyennes (BFEM), édition 2018, ont démarré hier, mardi 24 juillet, sur toute l'étendue du territoire sénégalais et à l'étranger.

Ils sont, en tout, 193.821 candidats dont 107.842 filles, à frapper aux portes des lycées et répartis dans 1094 centres ouverts au Sénégal et dans les lycées sénégalais de Banjul (Gambie) et de Djeddah (Arabie Saoudite).

Au niveau national, aucune difficulté majeure n'est notée dans certains centres de capitale visités. Au centre du CEM Sacré-Cœur, qui abrite deux jurys - 249 candidats pour le jury 1 et 251 pour le jury 2 -, tout se passe bien.

Le président du jury 2, El Hadj Oumar Gueye explique: «tout se passe bien, dans le jury 2, nous avons 251 candidats, avec 4 absents notés, donc 247 candidats ont composé, et aucune difficulté majeure n'a été noté. Pour l'instant tout se passe bien».

Le constat est le même au CEM Blaise Diagne qui compte également deux jury, avec 271 candidats enregistré au jury 1 et 227 pour le jury 2.

Ici, les examens ont démarré à temps et dans de bonnes conditions, selon Aïssata Sall, présidente du jury 1. «Nous avons eu 271 candidats inscrits, avec 2 absents notés, donc 269 candidats ont composé. Pour l'instant, tout se déroule normalement, les élèves ont eu à faire la composition française», soutient la présidente du jury.

Elle ajoute que des mesures strictes ont été prises pour sécuriser les épreuves et l'examen. «Concernant les mesures pratiques, on a eu à échanger avec les surveillants par rapport au téléphone portable, cela a été géré de façon particulière. Cette année, le port du téléphone est strictement interdit dans les classes et dans l'enceinte de l'établissement.

Donc l'IEF (Inspection de l'Education et de la formation, ndlr) des Plateaux nous avait donné une affiche qu'on a multipliée et affiché devant chaque salle de classe et aussi dans l'enceinte de l'établissement. Et, même par rapport à cela, on a dit aux surveillants de ne pas utiliser le portable pendant le déroulement des épreuves. Pour l'instant, on a, à proximité, la sécurité qui est là».

Dans l'ensemble les épreuves de cette première journée d'hier mardi sont jugées abordables par les candidats rencontrés qui espèrent qu'il en soit ainsi pour le reste des épreuves.

A noter toutefois que l'examen du Bfem, comme celui du Baccalauréat est organisé au forceps après une grève de près de trois mois des corps enseignants qui a largement émietté le quantum horaire.