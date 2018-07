Afrique: Jeux Africains 2019 - Le Maroc dit oui à l'organisation

Initialement prévus en Guinée équatoriale, les Jeux Africains 2019 auront finalement lieu au Maroc. L'annonce a été faite en début de semaine par le ministère en charge des Sports après que le Royaume ait dit oui à la proposition de son Comité national Olympique et de l'Union Africaine.

« L'UA et le Comité de supervision ont estimé que le Royaume dispose de toutes les conditions et expertises nécessaires pour l'organisation d'événements sportifs internationaux de telle envergure« , a indiqué le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué.

L'an prochain, les Jeux Africains seront à leur 12è édition et verra la participation de plus de 5.000 sportifs professionnels et amateurs. La compétition sera également qualificative pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.

La dernière édition des Jeux Africains a eu lieu à Brazzaville au Congo en 2015.