Sénégal: Crystal Palace entre dans la danse pour Cheikhou Kouyaté

Sur le départ à West Ham, Cheikhou Kouyaté est suivi par plusieurs clubs européens. En difficulté la saison dernière et pas dans les plans du nouveau coach Pellegrini, l'international sénégalais va devoir chercher du temps de jeu dans un nouveau club.

Depuis la fin de la saison 2017-2018, le départ de Cheikhou Kouyaté est annoncé. En effet, selon la presse anglaise, les supporters et les dirigeants reprochent au capitaine des lions de la Téranga et à certains joueurs de l'effectif des Hammers, la mauvaise saison de West-Ham. Cheikhou Kouyaté a pourtant joué 33 matchs (dont 32 en tant que titulaire) durant la saison dernière avec West Ham et a marqué 2 buts.

L'ancien Anderlechtois fait frémir les observateurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que l'on annonçait un intérêt de Porto pour le roc sénégalais, Sky Sport affirme que Crystal Palace aurait approché West Ham et serait prêt à faire une offre. Du côté des Hammers, on acceptera de négocier si et seulement si les tractations se situent autour d'un montant supérieur à dix millions d'euros.

Le Sénégalais pourrait alors quitter West Ham après 4 saisons passées à Londres. Depuis son arrivée, il a joué 118 matchs, marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives.