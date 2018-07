Afrique: Ligue des Champions - ES Sétif - Objectif, surprendre le Difaâ Hassani d'El Jadida

L'Entente Sportive de Sétif (Algérie) a battu la semaine dernière le Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc) 2-1, pour le compte de la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Avec cette victoire, Sétif se relance dans la compétition et préserve ainsi ses chances pour passer au second tour.

Dans le cadre de la 4ème journée de cette Ligue des Champions, les Sétifiens se rendront au Maroc. Le match aura lieu le 27 juillet prochain. L'Entente Sportive de Sétif n'a qu'une seule idée à l'esprit, aller surprendre le Difaâ sur sa pelouse du stade M'hamed El Abdi à El Jadida.

« C'est une victoire qui nous a relancés dans la course. Maintenant, j'estime que nous avons un bon coup à jouer, on fera le maximum pour aller jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes maintenant qu'à un point de retard sur le second, tout reste jouable. On a trois matches devant nous. Il faudra tenter d'engranger le maximum de points. Rien n'est encore joué bien que j'avoue que Mazembe a pris une option pour se qualifier. Nous allons faire de notre mieux pour être dans le lot des équipes qui animeront les quarts de finale », a confié Zeghba, le portier de l'ES Sétif avant d'ajouter : « Je pense que tous les matches à jouer dans cette phase de poules sont déterminants.

L'essentiel pour nous, c'est de tenter d'engranger le maximum de points et de conforter par la même occasion nos chances pour la qualif'. Pour ce qui est de notre prochaine sortie à El Jadida, je pense que ça va être un match difficile pour les deux équipes, car il ne faut pas oublier que les Marocains n'ont pas encore tout perdu. Ils vont essayer de nous battre pour se relancer dans la course. Nous comptons effectuer le déplacement au Maroc avec la ferme intention d'enregistrer un bon résultat et poursuivre sur cette bonne dynamique. »

Les Sétifiens ont rallié hier mardi, la ville d'El-Jadida via Casablanca en vue du match de vendredi face au Difaâ El-Jadida, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine.