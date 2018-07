Cote d'Ivoire: Jean-Eudes Aholou - L'Ivoirien débarque à Monaco pour 5 ans !

Me Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo, demande à la Cour de «se prononcer en faveur d'un non-lieu »… Plus »

Je suis très heureux de rejoindre @asmonaco nouveau challenge,nouvelle aventure. Je tiens à remercier le @rcsa et tous les supporters. J'ai passé de très bons moments inoubliables avec vous,la monté en @ligue1conforama et aussi le maintient. C'est un honneur pour moi d'avoir porté ce maillot à la Meinau, un stade que vous avez rendu magnifique par cette ambiance unique en France. Je remercie les dirigeants du @rcsa de m'avoir fait confiance. J'espère continuer à vous rendre fier dans mon nouveau club. Je souhaite une bonne saison à mes anciens coéquipiers et à vous tous.

