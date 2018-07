Afrique: Ligue des Champions - Bouhenna - « Devant notre public ce sera différent » face à Mazembe

Quelques jours après la défaite à Lubumbashi, le MC Alger a déjà l'esprit tourné vers le match retour face au TP Mazembe. Samedi, les deux clubs se retrouvent à Alger dans le cadre de la 4ème journée de la CAF Ligue des Champions.

Le MC Alger se projette déjà sur un autre objectif, à savoir, remporter la manche retour de cette journée de la Ligue des Champions. Le revers de Lubumbashi fait partie du passé à en croire le défenseur axial mouloudéen, Rachid Bouhenna, qui s'est exprimé au micro du site competition.dz. Le joueur ne pense plus à cette défaite en terre congolaise.

« Même si le résultat ne nous a pas plu, on ne veut plus y penser, il faut que l'on se tourne vers la suite et que l'on pense au match retour et rien d'autre. Perdre à la dernière minute nous a fait beaucoup de mal mais on devra se rattraper, a confié Rachid Bouhenna. On a eu quelques occasions que l'on a ratées et on a encaissé lors de la fin de la rencontre. Mais comme je l'ai dit il ne faut plus y penser on doit rester concentrés sur la suite de la compétition. »

La surprenante défaite à Lubumbashi n'a fait finalement que stimuler les Rouge et Vert d'Alger pour faire mieux. Le Mouloudia se montre optimiste et voudra défendre ses chances jusqu'au bout.

« On a prouvé lors du match aller que l'on était en pleine forme et que l'on pouvait gagner. On a été bon pendant toute la rencontre et on a raté quelques occasions. On méritait de gagner et perdre était le pire scénario qui pouvait nous arriver. Je pense que sur notre terrain et devant notre public ce sera différent, a ajouté le joueur. On espère que les supporters seront au rendez-vous, on aura besoin de leur soutien face à cette équipe. On leur promet de tout faire afin de réussir un bon résultat et garder les trois points à la maison. »

A l'issue de la 3ème journée de Ligue des champions, le MC Alger occupe la 2e place du groupe B avec 4 points devancé par le TPM (9 pts). L'ES Sétif (3 pts) et le Difaâ Hassani Al-Jadidi (1 pt).