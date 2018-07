Angola: Le continent perd 213 milliards USD avec le commerce illégal des ressources naturelles

Luanda — Le continent africain perd chaque année entre 70 à 213 milliards de dollars à des activités illicites liées au secteur des ressources naturelles, a déclaré mercredi, à Luanda, la commissaire à l'économie rurale et l'agriculture de l'Union africaine, Josefa Sacko.

Intervenant à l'ouverture de la deuxième réunion du groupe d'experts sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine sur la faune, l'ambassadrice a ajouté que environ 24 millions d'emplois sont également parmi les pertes annuelles de cette activité.

Josefa Sacko a indiqué que l'implication croissante des réseaux criminels organisés dans les chaînes pour renforcer ce commerce et les liens établis avec certains groupes armés non étatiques en Afrique ont suscité de nouveaux problèmes de sécurité.

En conséquence, a-t-elle dit, cette pratique n'est plus seulement un problème de conservation, mais également un facteur qui compromet la sécurité et le développement durable au sens large.

«Les chiffres du braconnage sur le continent demeurent à des niveaux insoutenables présentant une mortalité qui dépasse le taux de natalité, entraînant ainsi une baisse continue du nombre d'éléphants d'Afrique en raison d'une demande croissante et de l'augmentation effrayante du braconnage pour l'ivoire des éléphants et cornes de rhinocéros", a-t-elle expliqué.

La commissaire a fait savoir que le marché asiatique vend un kilogramme d'ivoire entre deux mille cinq cent et trois mille dollars et le rhinocéros à 60 mille dollars.

Josefa Sacko s'est également dit préoccupée par le commerce illégal de plus en plus d'oiseaux, estimé entre deux et cinq millions d'oiseaux par an, le commerce illégal de pangolins (fourmis pape), ainsi que la chasse accrue et le commerce illégal de la viande et de la chair de nombreux autres animaux.

D'autre part, l'ambassadrice a affirmé concernant les stocks de poissons que la capture totale de la pêche illégale non déclarée et non réglementée représente 46 pour cent des prises totales de poissons dans le monde.

Sur l'exploitation illégale de bois, Josefa Sacko estime que cinq des dix grands pays forestiers perdent au moins la moitié de tous les arbres coupés pour l'exploitation forestière illégale, ce qui représente entre 50 à 90 pour cent de toutes les activités forestières dans les principaux pays producteurs.

Pour lutter contre ce mal, Josefa Sacko a informé que la commission de l'Union africaine tiendra un événement parallèle en marge du sommet de janvier 2019, sous le thème « La corruption et l'exploitation illégale de la faune et de la flore sauvages en Afrique ».