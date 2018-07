Angola: La vaccination contribue à réduire la mortalité infantile

Luanda — La vaccination est l'une des meilleures stratégies pour prévenir les maladies les plus fréquentes chez les enfants et assurer leur survie et, le moyen le plus efficace en termes des coûts pour réduire la mortalité infantile.

C'est qu'indique un rapport d'enquête des indicateurs multiples et de santé l'Institut (IIMS) de l'Institut national de statistique (INE) publié ce mois.

Le document précise que, selon les recommandations de l'OMS et le Programme national de vaccination (PAV), un enfant est complètement vacciné quand on lui administre le bacille Calmette et Guérin (BCG, protection contre la tuberculose), la polio 0 à la naissance.

Il ajoute que trois doses de vaccin contre la polio et trois doses contre la pentavalente (la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et Hémophiles influenza) à 2, 4 et 6 mois, ainsi que le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune au bout de 9 mois.

Selon le calendrier de vaccination, tous les enfants doivent être complètement vaccinés jusqu'à l'âge de 2 ans.

L'Enquête sur les indicateurs multiples et la santé (IIMS) a été menée entre octobre 2015 et mars 2016 et fait partie de la Stratégie nationale de développement statistique (ENDE) 2015/2025.