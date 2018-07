Angola: Le manque de professionnels spécialisés, une des préoccupations de l'Institut du cancer

Luanda — Le manque de professionnels spécialisés et l?amélioration du bâtiment où travaille l?Institut angolais de lutte contre le cancer sont quelques-unes des préoccupations présentées au groupe parlementaire des députés de la CASA-CE par les responsables de l?unité, lors d?une visite mercredi.

Durant la visite, les députés ont reçu des informations sur le fonctionnement de l'hôpital et ses plus grandes difficultés lorsqu'ils parcouraient les secteurs comme la radiothérapie et la chimiothérapie.

Selon le président du groupe parlementaire de la CASA-CE, André Gaspar Mendes de Carvalho, le but de la visite a été de vérifier le fonctionnement de l'hôpital et d'identifier les difficultés de cette unité hospitalière.

Il a ajouté que la visite visait également à aider l'unité de santé à faire face aux insuffisances, en utilisant les bons offices, afin de garantir un réconfort dans ce qui fait défaut.

"Il existe un service public qui est offert à la société de manière positive et qui doit être reconnu par le sacrifice et le dévouement des médecins et des infirmiers de l'unité de santé et, comme il sera bientôt approuvé le budget général, nous pourrions nous prononcer d'une manière sage", a-t-il ajouté.

Selon le député, la visite n'a pas encore été achevée, raison pour laquelle ils ont sollicité les rapports pour que l'évaluation soit plus complète.

"L'un des domaines les plus choquants a été la pédiatrie, pour voir des enfants souffrant de maladies oncologiques. Nous aimerions aider avec les médicaments, faire notre travail en tant que députés », a-t-il souligné.

À son tour, la directrice de la clinique, Isabel Cândido, espère que la visite des parlementaires donnera de bons résultats, prenant en compte les préoccupations présentées, afin qu'elles puissent être résolues.

Elle a signalé qu'environ 40 patients sont vus quotidiennement dans le secteur de la radiothérapie et consultés environ 500, le plus fréquent étant le cancer du sein.

La responsable a souligné qu'à l'heure actuelle, le secteur de radiothérapie ne fonctionne qu'avec une seule machine, ce qui fait que de nombreux patients sont sur la liste d'attente sans faire avancer les chiffres.

Elle a encore fait savoir que l'assistance était rapide, malgré la demande, et que certains aspects mécaniques et techniques devaient également être améliorés.