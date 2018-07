Angola: Le Conseil des ministres approuve Africa Têxtil et Nova Textang II

Luanda — Les contrats de concession des unités industrielles Africa Têxtil (Benguela), Nova Textang II (Luanda) et Ex-Satecc (Dondo, Cuanza Norte) ont été approuvés par le Conseil des ministres qui s'est réuni mercredi sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Selon le communiqué final de la réunion parvenu mercredi à l'Angop, la session a également approuvé le décret présidentiel établissant le régime juridique d'évaluation et de crédit des institutions d'enseignement supérieur, ainsi que les principes et règles générales de leur organisation et fonctionnement.

Dans le domaine de la politique étrangère, l'Accord sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques, de service ou spéciaux entre le Gouvernement de la République d'Angola et le Gouvernement du Royaume du Maroc a été approuvé.

Les membres de l'Exécutif angolais ont pris note de l'Accord sur les consultations politiques entre le Ministère des Relations Extérieures de la République d'Angola et le Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc.

Toujours dans le domaine de la politique étrangère, le Conseil des ministres, a apprécié, pour soumission à l'Assemblée nationale, les propositions de résolution qui approuve l'adhésion de la République d'Angola au protocole de la Cour de justice de l'Union africaine.

Il s'agit d'un document sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et projet de résolution approuvant la ratification du Protocole de l'Union africaine relatifs aux statuts de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

Afin de mieux traiter les demandes d'asile, l'octroi du statut de réfugié, ainsi qu'assurer les conditions de leur hébergement, le Conseil des ministres a approuvé les règlements du Conseil national pour les réfugiés, et du centre d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile.

Lors de la séance de mercredi, un projet de loi qui approuve le Code de procédure pénale a été analysé.

Le diplôme légal adapte les normes procédurales pénales à l'actuelle réalité juridico-constitutionnelle et à l'application des droits fondamentaux et libertés des citoyens consacrés par la Constitution.

Selon la déclaration, le document est une étape fondamentale dans la matérialisation de l'engagement du Gouvernement angolais assumé dans son Programme de gouvernance.

A la même occasion, le Conseil des ministres a analysé une proposition de loi-cadre sur les privatisations, diplôme légal qui établit les règles et procédures régissant le processus de privatisation, afin d'adapter le respectif régime au contexte socio-économique du pays et à la lumière de la Constitution de la République d'Angola.

Ledit projet de loi, qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale, vise à réglementer les processus de privatisations et reprivatisations des entreprises publiques, participations sociales détenues directement par l'Etat ou d'autres entités publiques, ainsi que d'autres actifs et biens publics, favorisant ainsi la réduction du poids de l'Etat dans l'économie.

Le Conseil des ministres a également examiné une proposition de loi d'autorisation législative qui vise à donner au titulaire du pouvoir exécutif, le pouvoir de légiférer sur la normalisation de la nomenclature des grands nombres.

L'autre diplôme apprécié par le Conseil des ministres est celui la création du Fonds de garantie des dépôts, personne morale de droit public qui a la mission de garantir le remboursement des dépôts auprès d'établissements bancaires domiciliés dans le pays.

Le Conseil des ministres est un organe consultatif du Président de la République, qui peut déléguer, en son absence ou empêchement temporaire, le vice-président de la République le droit de présider les réunions. Outre le Président et le vice-président de la République, le Conseil des ministres est composé de tous les ministres d'État et de ministres.