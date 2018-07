Sénégal: Basketball/Coupe du Sénégal (dames) - Derniers tours de chauffe pour une place en finale

Les finalistes de la Coupe du Sénégal seront connues ce mercredi 25 juillet, à l'issue de la manche retour qui opposera au stadium Marius Ndiaye, le Jaraaf à Saint Louis basket club et le Duc à l'As Ville de Dakar. Saint-Louisiennes et Dakaroises partent avec une bonne longueur après leur succés obtenu à l'aller respectivement sur la marque de (68 à 50) et de (56-77).

La Coupe du Sénégal aborde ce mercredi sa dernière phase avec les demi-finales retours qui opposent au stadium Marius Ndiaye, le Jaraaf au Slbc et le Duc à l'As Ville de Dakar.

Dominatrices, il y a quatre jours sur leur terrain de Joseph Gaye face aux «Vert Blanc» du Jaraaf (68 à 50), les Saint-Louisiennes vont tenter de finir le job sur le parquet de Marius Ndiaye et s'offrir finalement une deuxième finale de la saison.

Ndéye Fatou Ndiaye «Dalva» et ses coéquipières avaient réussi, il y a 9 jours, la performance de décrocher une place en finale du championnat national en écartant sur son chemin, l'As Ville de Dakar dans un ultime match d'appui.

Dans l'autre demi-finale, les débats s'annoncent plus qu'explosifs entre le Dakar université club et l'Asvd qui vont en découdre pour la cinquième fois de la saison.

Si les Etudiantes ont réussi à prendre le dessus lors des phases aller et retour du championnat national, les filles de la municipalité de Dakar avait répondu au bon moment en ravissant le trophée de la Coupe du maire, la première finale disputée cette saison chez les dames.

Mais en perdant lors de la demi-finale aller avec un écart de 21 points (77-56), Salimata Diatta et ses coéquières du Duc ont démontré qu'elles restent encore grandes prétendantes pour les titres majeurs de la saison. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elles semblent bien parties pour avoir le dernier mot et se hisser en finale.