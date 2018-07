Angola: La ministre de l'Enseignement supérieur travaille à Uíge

Uíge — Afin de constater le fonctionnement des institutions supérieures de la VIIe Région académique (Uíge et Cuanza Norte), Maria do Rosário Bragança Sambo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de l'Innovation, travaille à partir de mercredi dans la province de Uíge.

Selon une note de l'Université Kimpa Vita envoyée à Angop, la ministre accompagnée du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Eugénio Adolfo Alves da Silva, et de hauts responsables du ministère, va visiter les unités organiques de l'université, où elle se réunira avec des enseignants, des travailleurs non enseignants et des représentants de l'Association des étudiants.

Après la province de Uíge, la ministre Maria Sambo se rendra à Cuanza Norte où elle effectuera une visite dans le même but.