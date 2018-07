Sénégal: La DGE explique le rejet du recours de Karim Wade

"Aux termes des articles L.39 in fine, L.312, L.317 in fine et R.104, la révision exceptionnelle des listes électorales est organisée par un décret qui détermine les modalités du recours, précise les délais et renvoie au besoin au Code électoral", rappelle la DGE.

"Sur ces bases et, sachant que Monsieur Karim Meïssa Wade a introduit une demande d'établissement de la carte d'identité et d'inscription sur une liste électorale au niveau de la représentation diplomatique du Koweït, c'est le chef de cette représentation diplomatique qu'il aurait dû saisir", précise la DGE.

La DGE rappelle que "conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3, du décret n°2018-476 du 20 février 2018 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, tout citoyen s'estimant lésé après la publication des listes électorales et détenant son récépissé doit saisir, directement ou par l'intermédiaire de la CENA, le président du Tribunal du ressort ou le chef de la Représentation diplomatiques ou consulaire, s'il réside à l'étranger, pour être rétabli dans ses droits".

Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a vu son inscription sur les listes électorales rejetée par les autorités administratives qui invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à six ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs Cfa.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.