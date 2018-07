Congo-Kinshasa: Présidentielle - Début de l'enregistrement des candidatures

Cela alimente les soupçons de l'opposition qui accuse le président de vouloir briguer un troisième mandat même si la Constitution ne l'y autorise pas. Va-t-il tenter un passage en force ? C'est la question qui alimente toutes les spéculations à Kinshasa. Nul doute que tous les regards seront tournés vers la Céni pendant la quinzaine à venir. Fin du suspense sur les intentions de l'actuel président au plus tard le 8 août.

Tout cela laisse planer beaucoup d'incertitudes sur la liste des candidats. Certains candidats ont fait part de leur intention, mais on ignore s'ils auront le droit de concourir. Comme Moïse Katumbi, toujours en exil, contre lequel plusieurs procédures judiciaires ont été engagées. Son avocat, Me Dupont Moretti a assuré que, selon lui, « en droit » rien ne l'empêche de se présenter, car aucun jugement définitif n'a été rendu contre lui.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.