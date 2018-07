Mali: Présidentielle malienne - Offensive de charme des prétendants

Bamako, la capitale malienne vit au rythme de la campagne présidentielle. Ce sont les derniers jours de la pêche aux voi, et les candidats sont très actifs sur les bords du fleuve Djoliba.

La campagne pour l'élection du président du Mali bat son plein sur les bords du fleuve Djoliba. Les quatre derniers jours de cette course à l'électorat a été particulièrement dense à Bamako. La ville est totalement « colonisée » par les affiches aux effigies des différents candidats. On en trouve sur les véhicules, les édifices, les poteaux électriques et les panneaux publicitaires. En un mot, la ville est devenue une mosaïque.

Chaque affiche en plus de la photo portrait du candidat porte également un slogan par lequel le candidat, s'identifie par rapport à son projet de programme de gouvernance.

Pour la circonstance, la circulation est en permanence dense et des jours fériés ont été décrétés afin de permettre aux électeurs de retirer leurs cartes de vote.

En effet, le premier tour de la présidentielle au Mali est prévu pour le dimanche 29 juillet 2018. La densité des affiches dans les rues de Sikasso, Bamako et d'autres grandes villes du pays dénote un peu de la force des partis politiques en lice.

Pour le scrutin de la présidentielle de 2018, ils sont 24 candidats à briguer la magistrature suprême dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat. Elu en 2013 au deuxième tour avec plus de 75% des suffrages, le président Keïta est aujourd'hui âgé de 73 ans.

S'agissant du scrutin en cours, il devra défendre son bilan devant les électeurs. Pour parvenir à porter son parti le Rassemblement pour le Mali (RPM) au pouvoir, Ibrahim Boubacar Keïta, place la sécurisation et l'unification du territoire national en tête de ses priorités.

A Bamako, ses affiches semblent être les plus visibles suivies de celles du chef de file de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé, de l'Union pour la République et la Démocratie (URD).

Cet ingénieur-informaticien de profession avait mis en ballottage le président IBK en 2013 avant d'être battu au deuxième tour. A 68 ans, M. Cissé a été investi par son parti et la plateforme «Ensemble, restaurons l'espoir», rassemblant une trentaine de partis politiques et plus de 200 associations et hommes influents du pays.

Pour les responsables de l'URD, le président Keïta a échoué à la sécurisation du pays et à la préservation des libertés publiques. Raison pour laquelle le parti veut « redonner l'espoir » aux maliens.