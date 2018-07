Sénégal: Orpaillage - Un bon filon pour les Maliens

L'analyse du secteur extractif réalisée par l'ANSD, révèle que plus de 4 individus sur 10 sont de nationalités sénégalaise.

Les Maliens sont fortement représentés, soit 39,6% des orpailleurs. Les Guinéens et les Burkinabé suivent avec des proportions respectives de 10,3% et 5,2%. Les Bissau Guinéens, les Ghanéens et les Mauritaniens sont faiblement représentés, soit respectivement 0,2%, 0,1% et 0,1%. Les Gambiens, Nigériens et Ivoiriens, etc. sont les moins représentés

De même, l'étude monographique sur l'orpaillage au Sénégal a dénombré 6272 unités de production évoluant dans l'activité d'extraction du minerai d'or (6170 unités de production dans la région de Kédougou et 102 dans la région de Tambacounda), 1337 unités de production s'activant dans le concassage/broyage et 1 216 unités.

La plupart des communes abritant les unités se trouvent dans la région de Kédougou et une seule d'entre elles (Sadatou) se situe dans la région de Tambacounda, plus précisément dans le département de Bakel. La région de Kédougou regroupe 98,4% des 6272 unités de production qui ont été dénombrées.

Les résultats de l'étude ont montré que la commune de Missirah Siramana occupe la première position avec 44,2% des unités de production, suivie par la commune de Bembou avec 24,4%.

En outre, l'étude fait ressortir que les communes de Khossanto, Tomborokonto et Sabodala accueillent respectivement 7,5%, 7,2% et 7,0% du nombre total d'unités.

Et enfin se positionnent les communes de Bandafassi, de Madina Baffe et de Sadatou avec des taux respectifs de 4,4%, 3,7% et de 1,6%